Путин и Моди выступили за мирное разрешение украинского конфликта

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении по итогам переговоров в Москве подчеркнули необходимость мирного разрешения украинского кризиса. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Главы государств указали на важность прибегнуть к диалогу и дипломатии, вовлечению обеих сторон конфликта.

«Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения по посредничеству и „добрые услуги“, направленные на мирное разрешение конфликта в соответствии с международным правом и на основе Устава ООН», — указано в заявлении.

Премьер Индии предложил любое содействие для установления мира на Украине.

Путин и Моди также договорились продолжать развитие системы двусторонних расчетов между странами за счет использования нацвалют и работать над взаимным признанием образования и ученых степеней. Россия и Индия отметили необходимость расширять взаимодействие в культуре, туризме и спорте.

Моди прибыл в Россию с официальным визитом 8 июля. Премьер-министра Индии встретили в Москве с песнями и танцами. В этот же день Путин и Моди провели встречу в домашней обстановке, а на следующий — устроили официальные переговоры. В Кремле российский президент наградил индийского премьера орденом Святого апостола Андрея Первозванного.