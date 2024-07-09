Премьер Индии предложил любое содействие для установления мира на Украине

Моди: Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине

Фото: РИА «Новости»

Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. Об этом сообщил премьер Нарендра Моди во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Большом Кремлевском дворце, его слова привело РИА «Новости».

«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен», — заявил Моди.

По его словам, они уже обсуждали эту тему при неформальной встрече в Ново-Огареве накануне вечером.

В ответ Путин поблагодарил премьера Индии за внимание, которое он уделяет решению украинского кризиса мирным путем.

Ранее Индия объяснила свое участие в швейцарском саммите по Украине. МИД страны сообщил, что хотел понять все точки зрения по конфликту, чтобы найти путь к урегулированию. При этом страна отказалась подписать коммюнике по итогам саммита.

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