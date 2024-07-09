Путин вручит индийскому премьеру высшую госнаграду России

Президент Владимир Путин вручит в Кремле премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского лидера.

Указ о награждении Моди глава государства подписал еще в 2019 году. Индийскому премьер-министру вручат высшую госнаграду России за заслуги в развитии партнерства двух государств.

Пресс-служба Кремля опубликовала видеозапись с наградой, а также показала зал, в котором будет проходить церемония.

Ранее Моди приехал вместе с Путиным на ВДНХ и осмотрел павильон «Атом». Экскурсию провел генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев. Премьеру показали возможности опреснения воды и транспортировки грузов из Индии в Европу и Россию по Северному морскому пути.