Пуск ракет Storm Shadow с украинского бомбардировщика Су-24 сняли на видео

Вооруженные силы Украины показали запуск крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства с самолета Су-24М. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
Запись сделали с борта одного из самолетов. На кадрах видно отделение ракет от корпуса бомбардировщик и их дальнейший запуск.
Украина применяет этакие ракеты уже полтора года, сообщил RT. За это время российские системы противовоздушной обороны научилась их уничтожать.
Ранее российские инженеры научились определять модификации Storm Shadow. Например, они понимают, является ли снаряд первичной или измененной версией, умеют определять дальность его срабатывания над поверхностью земли и глубину пробития. До этого они извлекали крылатой ракеты элементы системы управления и наведения.
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