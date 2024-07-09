Российские военные исследовали управление англо-французской ракеты Storm Shadow
РИА «Новости»: военные инженеры изучат систему управления ракеты Storm Shadow
Российские специалисты извлекли из крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP англо-французского производства элементы системы управления и наведения. Об этом РИА «Новости» заявил военный инженер.
Специалист по работе с вооружением рассказал, что эксперты продолжают изучать реактивный снаряд.
«На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции», — подчеркнул он.
По словам инженера, его коллеги на основе полученных данных разработают системы для борьбы с подобными ракетами. Военный также указал, что сейчас специалисты детально изучают схемы взрывателей и конструкции боевых частей Storm Shadow/SCALP.
Инженеры уже определили дальность срабатывания над поверхностью земли и глубину пробития. Они исследовали кумулятивную боевую часть произведенной на Западе ракеты и выяснили, какие датчики используются в снаряде.