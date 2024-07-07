Боевая часть ракеты Storm Shadow попала в руки к российским специалистам

Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow

Wikipedia
Фото: Wikipedia

Российские специалисты изучили боевую часть европейских ракет SCALP/ Storm Shadow, определили дальность срабатывания над поверхностью земли и глубину пробития. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист по работе с вооружением.

По его словам, кумулятивная часть ракеты представляет собой предмет формы цилиндра порядка полуметра в длину. Носовая часть устроена в виде воронки.

«Головная часть ракеты — колпак, потом идет первичный заряд, а затем и основная боевая часть. Он необходим для пробития препятствия и за счет кумулятивного эффекта, проделывает отверстия, после чего происходит взрыв. Мы понимаем дальность срабатывания от поверхности, глубину пробития и какие используются датчики», — сказал специалист.

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