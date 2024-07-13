Российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow

Российские специалисты исследовали крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и выяснили особенности работы их блоков управления. Об этом РИА «Новости» рассказал инженер, специалист по работе с вооружением.

Он отметил, что существуют несколько модификаций снарядов и для понимания их работы необходимо разобраться в том, к какому именно типу относится ракета. Специалист добавил, что инженеры изучают каждый блок управления. Благодаря этому эксперты понимают, является ли снаряд первичной или измененной версией.

Ранее специалисты извлекли из Storm Shadow/SCALP элементы системы управления и наведения. После изучения ракеты инженеры разработают более эффективные системы противовоздушной обороны.