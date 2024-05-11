Пушилин заявил, что ВСУ не использовали ATACMS для ударов по ДНР | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 16:48 Пушилин заявил, что ВСУ не использовали ATACMS для ударов по ДНР Пушилин подтвердил получение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS Attila Husejnow / Global Look Press

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Вошедшие в пакет военной помощи США по секретному указу президента Джо Байдена дальнобойные ракеты ATACMS прибыли на территорию Украины. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что пока украинские боевики не использовали этот вид вооружения для ударов по территории республики.

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«Полностью подтвержденных данных, что применяются именно те ракеты дальнего действия по территории Донецкой Народной Республики, пока у меня нет. Но то, что они уже поставлены на территорию Украины, факт», — заявил Пушилин.

Сообщения СМИ о поставках на Украину более 100 дальнобойных ракет ATACMS подтвердили в Пентагоне. В ведомстве подчеркнули, что передачу оружия согласовали при условии использования только в пределах границ страны.

Министерство обороны России 19 апреля сообщило о сбитых ракетах ATACMS над акваторией Черного моря и Белгородской областью.

В последний раз украинские боевики использовали ракеты на этой недели для удара по нефтебазе в городе Ровеньки Луганской Народной Республики. Жертвами атаки стали четыре человека, шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что законность решения Байдена о поставках оружия ВСУ без одобрения конгресса должны оценить парламентарии. Он добавил, что дальнобойное оружие в руках ВСУ не скажется на ходе проведения спецоперации.