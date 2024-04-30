Пентагон пообещал передать Украине столько ATACMS, сколько получится | 360°

Мир 30 апреля 2024, 20:41 Пентагон пообещал передать Украине столько ATACMS, сколько получится Глава Пентагона Остин: США предоставят Украине столько ATACMS, сколько получится РИА «Новости»

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Соединенные Штаты собираются передать Украине столько тактических баллистических ракет ATACMS, сколько получится. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело агентство «Прайм».

Глава американского Минобороны выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса. Ему задали вопрос о том, есть ли у США намерение продолжать поставки ATACMS.

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«США предоставят столько возможностей, сколько смогут», — ответил Остин.

Он подтвердил, что ракеты уже передали Украине.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американская сторона не признала уничтожение Россией шести ATACMS. Чиновник ушел от ответа на вопрос о количестве ракет, предоставленных США Украине.