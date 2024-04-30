Пентагон пообещал передать Украине столько ATACMS, сколько получится | 360°

30 апреля 2024, 20:41
Пентагон пообещал передать Украине столько ATACMS, сколько получится
Глава Пентагона Остин: США предоставят Украине столько ATACMS, сколько получится
Соединенные Штаты собираются передать Украине столько тактических баллистических ракет ATACMS, сколько получится. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, чьи слова привело агентство «Прайм».
Глава американского Минобороны выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса. Ему задали вопрос о том, есть ли у США намерение продолжать поставки ATACMS.
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«США предоставят столько возможностей, сколько смогут», — ответил Остин.
Он подтвердил, что ракеты уже передали Украине.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американская сторона не признала уничтожение Россией шести ATACMS. Чиновник ушел от ответа на вопрос о количестве ракет, предоставленных США Украине.
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