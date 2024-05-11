Число жертв удара ВСУ по Ровенькам выросло до четырех | 360°

Важное 11 мая 2024, 11:49 Число жертв удара ВСУ по Ровенькам выросло до четырех В ЛНР заявили, что число погибших при ударе по нефтебазе в Ровеньках достигло 4

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В ночь на 11 мая скончался один из пострадавших в результате удара ВСУ по нефтебазе в Ровеньках. Число жертв обстрела возросло до четырех, сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко уточнила, что ранения получили шесть человек. У пяти медики выявили ситуационную реакцию на стресс и отравление продуктами горения.

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«Четыре человека погибли», — добавила она.

Сотрудники скорой помощи закончили работу около 02:00. К этому времени завершили эвакуацию пострадавших, пояснила Пащенко.

«Им оказывают полный объем медицинской помощи. Одного пациента перевели в республиканскую клиническую больницу. Второго пациента стабилизировали, его также отправят в клиническую больницу. Медики делают все, чтобы спасти максимальное количество раненых», — сказала глава Минздрава ЛНР.

Националисты нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках вечером 10 мая. По факту ЧП Следственный комитет России начал расследование.