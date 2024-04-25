Кремль исключил влияние полученных ВСУ ракет ATACMS на ход СВО | 360°

Власть 25 апреля 2024, 12:55 Кремль исключил влияние полученных ВСУ ракет ATACMS на ход СВО Песков: поставка ракет ATACMS не скажется на ходе СВО и навредит Украине Attila Husejnow / Global Look Press

Читать 360 в

Получение украинскими боевиками американских ракет ATACMS не скажется на ходе проведения специальной военной операции. Эта ситуация прогнозировалась. Когда западные страны только начинают говорить о каком-либо оружии, это означает, что поставки уже начались. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что это стало очередным доказательством того, что США стали прямым участником конфликта.

Реклама

«США напрямую вовлечены в этот конфликт. Они идут по дороге повышения дальности работы тех систем, которые они поставляют. Это не сможет принципиально изменить исход СВО. Мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что украинские войска получили ракеты ATACMS еще до подписания нового пакета военной помощи. Поэтому законность этого решения, а также объем потраченных средств должны оценить американские парламентарии.

Газета Politico сообщила, что США в марте 2023 года тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые ВСУ дважды использовали для ударов. В Пентагоне данные журналистов подтвердили.

Представитель ведомства заявил, что президент США Джо Байден в феврале отдал распоряжение отправить ракеты на Украину для использования в пределах территории страны. Афишировать это решение не стали по просьбе украинской стороны.

Минобороны в конце прошлой недели сообщило о сбитых над акваторией Черного моря и Белгородской областью запущенных с территории Украины беспилотников и снарядов, среди которых оказались ракеты ATACMS.