Удар по нефтебазе в ЛНР нанесли ракетами ATACMS | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 01:44 Удар по нефтебазе в ЛНР нанесли ракетами ATACMS Пасечник: для удара по нефтебазе в Ровеньках ВСУ могли использовать ATACMS Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник/Telegram-канал

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Вооруженные силы Украины использовали для удара по нефтебазе в Ровеньках, предположительно, американские тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. Об этом глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атаки шесть человек попали в больницу с минно-взрывными травмами, еще двое получили отравление продуктами горения.

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Украинские националисты обстреляли город Ровеньки, после чего загорелась нефтебаза и близлежащие дома. При ударе погибли три человека.

Также ранения получили восемь местных жителей, среди них есть сотрудники базы. По данным Минздрава, в больницах лечение проходят семь пострадавших, среди которых один ребенок. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.