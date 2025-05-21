Командование Вооруженных сил Украины уверено в продолжении операции в Курской области из-за того, что командиры на местах фальсифицируют доклады. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — сообщил он.

Российские военные полностью освободили Курскую область, но до высшего командования ВСУ информация о реальной обстановке доходит с большой задержкой. Командиры на местах замалчивают провалы и масштабы боевых потерь.

Вслед за освобождением Курской области российские войска сосредоточились на разминировании территории и создании безопасной зоны в приграничье Сумской области. Украинские боевики безуспешно пытались прорваться в регион через село Волфино и подорвались на мине.