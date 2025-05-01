Освобождение Курской области повысит мотивацию ВС России, что приведет к разломам на многих фронтах для ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель.

По его словам, предпосылок для скорого завершения украинского конфликта пока нет. Он также обратил внимание, что страны Европы хотят продолжения боевых действий больше, чем Украина.

«Однако успех в Курской области повысит военную мотивацию России. Но для Украины это может привести к разломам на многих фронтах», — объяснил Юджель.

Политолог предположил, что государства Запада хотят проигрыша российской армии, но эта идея является только их недостижимой мечтой. По его мнению, в США и Европе произошел раскол.

«Фактически, сегодня Запад превратился в раздробленную организацию», — добавил турецкий эксперт.

Ранее президент Владимир Путин поздравил командиров отличившихся подразделений, освободивших Курскую область от ВСУ. Он поблагодарил военнослужащих за профессиональную работу и проявленный героизм.