После освобождения Курской области идет формирование «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Группировка войск «Север» завершила разгром ВСУ в Курской области. В результате успешных наступательных операций освобожден Горналь — последний населенный пункт под контролем украинских боевиков.

На Белгородском и Харьковском направлениях российские войска нанесли поражение подразделениям двух механизированных и одной мотопехотной бригад ВСУ, а также трех бригад территориальной обороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1530 боевиков. Также российские военные уничтожили два танка, 32 единицы боевой техники, 104 транспортных средства, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов с боеприпасами.

За неделю Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в ДНР, Харьковской и Курской областях.

Ранее российские войска ударили по военным аэродромам Украины. Для поражения целей ВС России использовали оперативно-тактическую авиацию, ракеты, артиллерию и ударные дроны всех группировок войск.