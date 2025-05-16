Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию приграничья Курской области

Работу по разминированию в Курской области намерены усилить. После ее завершения разрушения в регионе начнут восстанавливать. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в беседе с РИА «Новости» .

«Сейчас задача разминировать территорию Курской области. Сейчас уже идет активное разминирование, мы усилим эту работу, и после этого будут понятны планы по восстановлению», — сказал он.

Хуснуллин объяснил, что на разминирование уйдет больше года. Восстановительные работы в регионе проведут за деньги из федерального бюджета. Пока не оценивали, сколько средств понадобится на это, однако уже наработали систему по новым территориям.

«Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность», — сказал вице-премьер.

Ранее стало известно, что правительство России выделило из резервного фонда 392 миллиона рублей на выплаты жителям Курской области, которые потеряли имущество первой необходимости. Также в феврале этого года кабмин направил 44 миллиарда рублей на выплаты пострадавшим из курского приграничья.