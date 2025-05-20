Вэсэушники попытались прорваться в Курскую область, но подорвались на мине

Shot: украинская ДРГ подорвалась на мине при попытке зайти в Курскую область

В ночь на 20 мая украинская диверсионная группа попыталась войти в Курскую область через село Волфино, но подорвалась на мине ТМ-62. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, группа противника из шести человек подошла к российской границе со стороны села Рогозное Сумской области.

ВСУ попытались прощупать защиту границы рядом с селом Волфино, чтобы потом отправить дополнительные силы для прорыва, пояснил собеседник Shot. Одновременно с этим участок интенсивно обстреливали из ствольного оружия, чтобы вытеснить российских бойцов с окраины населенного пункта.

Однако попытка провалилась, члены ДРГ в результате подорвались на противотанковой мине ТМ-62, а пограничные подразделения отразили атаку.

Несколько дней назад украинские боевики нанесли удар по больнице в поселке Теткино Курской области, информация о пострадавших при атаке не поступала.