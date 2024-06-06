Противокорабельную ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили над регионами России 19 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«Перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — передали в оборонном ведомстве.
Еще шесть дронов ликвидировали над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету «Нептун» — над Ростовской областью.
Ранее стало известно, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали нефтебазу под Белгородом. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Еще несколько взрывных устройств сбросили на сельхозпредприятие. Этой же ночью пожар разгорелся в районе нефтебазы в Ростовской области. Жители видели огонь и дым.
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