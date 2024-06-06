Противокорабельную ракету «Нептун» уничтожили над Ростовской областью

МО: системы ПВО ликвидировали 19 дронов и ракету «Нептун» над Россией

Фото: Pxhere

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили над регионами России 19 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — передали в оборонном ведомстве.

Еще шесть дронов ликвидировали над Белгородской областью и одну противокорабельную ракету «Нептун» — над Ростовской областью.

Ранее стало известно, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали нефтебазу под Белгородом. В результате взрыва загорелся один из резервуаров. Еще несколько взрывных устройств сбросили на сельхозпредприятие. Этой же ночью пожар разгорелся в районе нефтебазы в Ростовской области. Жители видели огонь и дым.

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