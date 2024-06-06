Пожар разгорелся в районе нефтебазы в Ростовской области

Shot: взрывы и пожар произошли у нефтебазы в Новошахтинске

В Новошахтинске Ростовской области произошли взрывы и пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. Об этом написал Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По данным канала, в ночь на среду, 6 июня, в небе над городом раздались несколько взрывов. По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

Местные жители также рассказали, что после взрывов со стороны нефтеперерабатывающего завода стыли виднеться огонь и дым. Официальных данных о случившемся пока не было.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников. В мае дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области, Туапсе и Славянске-на-Кубани. На всех заводах после падения БПЛА начались пожары.