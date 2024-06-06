ВСУ атаковали дроном-камикадзе нефтебазу под Белгородом
ВСУ атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа, применив дрон-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате взрыва загорелся один из резервуаров. На месте ЧП работали четыре пожарных расчета. Огнеборцы оперативно ликвидировали очаг возгорания.
«Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — отметил Гладков.
В минувшую среду, 5 июня, ВСУ сбросили взрывчатку на село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе. Повреждения получили два дома и административное здание.
Ранее украинские боевики несколько раз атаковали заправочную станцию в селе Замостье Грайворонского городского округа. В результате детонации дрона-камикадзе ранения получил мужчина.