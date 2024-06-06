Взрывные устройства сбросили на сельхозпредприятие в Белгородской области

Гладков: БПЛА сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в селе Грузское

Украинские дроны атаковали сельхозпредприятие в Борисовском районе на западе Белгородской области. Один грузовик загорелся, другой получил серьезные повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия — с беспилотников были сброшены взрывные устройства», — объявил он.

Сотрудники, по словам Гладкова, не пострадали. Повреждения получили два грузовика на территории сельхозпредприятия, из них один загорелся.

Ночью дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе. Прогремел взрыв, один из резервуаров загорелся. Взрывная волна выбила окна в помещении охраны. Пожарные потушили очаги возгорания. Никто не пострадал.