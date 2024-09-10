Очевидец уничтожения беспилотника в Новой Москве: он взорвался в поле

Один из беспилотников, атаковавших столицу, сбили над Новой Москвой. Подробностями случившегося в беседе с 360.ru поделился очевидец.

«Видеть не видел, но слышал и проснулся от взрыва, вибрация по дому прошла», — рассказал мужчина.

По его словам, беспилотник упал в поле между двумя жилыми комплексами.

В аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово ночью из-за атаки вводили ограничения на прием и вылет воздушных судов, но сейчас все воздушные гавани работают штатно.

Взрывы ночью гремели и в Коломне. Местная жительница рассказала, что ударов было много, от взрывов дрожали окна.

Кроме того, четыре дрона сбили в городском округе Подольск.