Аэропорт Жуковский закрыли на прилет и вылет самолетов

Аэропорт Жуковский временно закрыли на прилет и вылет рейсов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

По данным онлайн-табло, ближайший рейс в Жуковском ждали из Екатеринбурга примерно в 06:20 по местному времени. Однако его задержали до 07:45. Также перенесли вылет борта в Душанбе.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в районе аэропорта Жуковский рухнули обломки сбитого беспилотника. Последствия падения частей дрона устраняют, уточнил он.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Внуково также задержано и отменено свыше 30 разных рейсов.

В ночь на вторник, 10 сентября, столичный регион подвергся атаке БПЛА. Силы ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву, в городском округе Домодедово. Еще четыре украинских дрона сбили в Подольском городском округе.