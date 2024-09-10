Жительница Коломны рассказал о серии ударов в городе при атаке БПЛА

«Слышала очень много [ударов]. Начиная с где-то 02:30», — сказала она.

Следующий удар, по ее словам, раздался в четвертом часу ночи. Женщина заметила, что шум раздался где-то вдали. Она предположила, что беспилотник сбили в микрорайоне Щурово: взрыва почти не было слышно. Потом удары раздались в 04:30 и примерно в 05:44.

«То есть много раз. [Удары были] сильные, у меня даже окна чуть дрожали», — подчеркнула местная жительница.

Она не пострадала. Один из ударов раздался, когда женщина закрыла балкон.

Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По два дрона ликвидировали в Раменском городском округе и Домодедове. Еще по одному беспилотнику сбили в Люберцах и Коломне. Из-за обломков БПЛА утром временно перекрывали движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы.