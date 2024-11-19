Минобороны подтвердило удар ВСУ ракетами ATACMS по объекту в Брянской области

Украинские боевики нанесли удар тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средства противовоздушной обороны ЗРС С-400 и ЗРПК „Панцирь“ сбили пять ракет ATACMS над Брянской областью, одна была повреждена. Фрагменты боеприпасов упали на техническую территорию военного объекта. Возникший пожар ликвидировали», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в результате атаки жертв и разрушений нет.

Помощник госсекретаря США Брайан Николс ранее выступил с подтверждением снятия моратория для украинских военныхна использование американского дальнобойного вооружения по объектам на территории России.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Россия может квалифицировать использование ракет НАТО как нападение членов военного блока на Россию с правом ответного удара оружием массового поражения.