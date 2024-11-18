Военный эксперт назвал возможный ответ России на поступок Байдена

России нужно рассмотреть возможность нанесения демонстрационного одиночного ядерного удара вблизи побережья Великобритании и Франции после разрешения США бить дальнобойными ракетами по территории РФ. Такое мнение выразил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, если американский лидер Джо Байден согласовал свое разрешение с Лондоном и Парижем, чтобы ВСУ могли применять при ударах британские и французские крылатые ракеты типа Storm Shadow и SCALP-EG производства, то это «делает ситуацию взрывоопасной». Тогда Украина сможет атаковать российские регионы ракетами, поставленными из США, Британии и Франции.

«В этой ситуации может возникнуть вопрос о демонстрационном ядерном ударе в морской акватории поблизости от побережья Великобритании и Франции с целью демонстрации решимости России в случае непринятия мер по пресечению подобных действий со стороны ВСУ», — сказал Коротченко.

Вечером 17 ноября журналисты The New York Times сообщили, что американский лидер Джо Байден снял с Украины ограничения на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Как отметил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, ответ России на такой поступок США будет незамедлительным.