За неделю российская армия освободила в Донецкой Народной Республике и Харьковской области шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны.

Благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Запад» под контроль ВС России перешло харьковское село Першотравневое.

Южная группировка войск освободила населенный пункт Антоновка в ДНР, а войска «Центра» в ходе продвижения в глубину обороны противника — Кураховку, Вишневое и Кременную Балку. Бойцы группировки «Восток» теперь контролируют населенный пункт Максимовка.

Недельные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили порядка 14 тысяч человек. По целям на Украине нанесли 38 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием. Удары ВС России наносили по предприятиям украинского ВПК, инфраструктуре и энергетическим объектам.