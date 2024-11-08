ВС России за неделю освободили 6 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области

Фото: РИА «Новости»

За неделю российская армия освободила в Донецкой Народной Республике и Харьковской области шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны.

Благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Запад» под контроль ВС России перешло харьковское село Першотравневое.

Южная группировка войск освободила населенный пункт Антоновка в ДНР, а войска «Центра» в ходе продвижения в глубину обороны противника — Кураховку, Вишневое и Кременную Балку. Бойцы группировки «Восток» теперь контролируют населенный пункт Максимовка.

Недельные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили порядка 14 тысяч человек. По целям на Украине нанесли 38 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием. Удары ВС России наносили по предприятиям украинского ВПК, инфраструктуре и энергетическим объектам.

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