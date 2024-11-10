В Британии заявили о быстром продвижении ВС РФ под Курахово
Меркурис: армия России прорвалась к Курахово, ВСУ готовятся отступать из города
Российские войска активно продвигаются в направлении Курахова, а украинские войска уже готовятся к отступлению. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Есть сообщения, что украинцы понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению. Это удивительно, потому что этот город — основа украинской обороны на юг Донбасса», — отметил он.
Меркурис добавил, что российские войска в скором времени могут окружить город. В Киеве уже осознали, что «русские прорвались и продвигаются очень быстро», есть реальная опасность для ВСУ.
Город Курахово находится на западе ДНР. После освобождения Угледара армией России он долгое время оставался под контролем Киева.
Ранее Минобороны сообщило о взятии российскими военными села Волченка, откуда ВСУ обстреливали Петровский район Донецка. Освобождение этого населенного пункта и позволило ВС РФ перейти в наступление на Курахово с северо-востока.
Ранее силовики сообщили, что бойцы ВС РФ вступили в бой с боевиками ВСУ на улицах Курахова.