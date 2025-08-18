Прилеты по Одессе вызвали мощные пожары

«РВ» показала пожары в Одессе после российских ударов

Под удар в Одессе попал логистический центр военных. Разгорелся сильный пожар. Кадры с места атаки показал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

После прилетов в ночь на 18 августа над Одессой поднялись столбы огня и дыма. Загорелись, по информации военкоров, объекты «Новой почты», которая использовалась как логистический центр для нужд Вооруженных сил Украины, а также терминалы нефтяной компании SOCAR.

Незадолго до полуночи местные власти объявили воздушную тревогу. Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram-канале сообщил о налете ударных беспилотников

«Пересыпский район, будьте осторожны! Центральная часть города, тоже внимание! <…> В городе слышны взрывы», — заявил он.

Ранее российские военные уничтожили в Сумской и Днепропетровской областях производственные объекты, где планировался выпуск ракет «Сапсан». Военно-промышленный комплекс Украины понес большой ущерб.