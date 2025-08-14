ВПК Украины понес колоссальный ущерб: удары по «Сапсанам» стали ответом на «Паутину»

Военно-промышленный комплекс Украины от проведенной Россией операции по срыву производства баллистических ракет «Сапсан» понес колоссальный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
«Ущерб военно-промышленному комплексу Украины от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом от проведенной ГУР Минобороны Украины операции „Паутина“», — заявили в ведомстве.
Ранее ФСБ объявила о ликвидации линии производства Украиной дальнобойных баллистических ракет. Военные нанесли огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим комплексы «Сапсан», отметили в пресс-службе.
В течение июля ВС России уничтожили конструкторские бюро в Днепропетровской и Сумской областях, заводы по выпуску ракетного топлива, объекты по сборке баллистических дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи европейских государств.
