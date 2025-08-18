Взрывы прогремели в Одессе

Взрывы прозвучали в Одессе после того, как регион атаковали более десятка российских «Шахедов». Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны» .

«Более десятка „Шахедов“ сейчас атакуют Одесскую область. <…> Сообщают о взрывах в Одессе», — уточнили авторы канала.

Издание опубликовало кадры пожара после прилета в Одесской области, а также падения светового объекта.

По данным Telegram-канала Insider UA, с разных направлений в сторону Одессы летят около 26 беспилотников.

Ранее российские военные ударили по военным предприятиям и железнодорожной логистике в Днепропетровской области. Также были поражены элементы противовоздушной обороны и радиолокационные станции в Черниговской области.