Российские войска ударили по складу с украинскими ракетами «Сапсан»

Удар по месту хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих нанесли действующие в зоне специальной военной операции группировки российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что в зону поражения попали склады с боеприпасами и беспилотниками дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах проведения специальной военной операции.

Удары по целям нанесли экипажи оперативно-тактической авиации, ракетные войска, артиллерия и беспилотники группировок российских войск.

«Нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет „Сапсан“ и комплектующих к ним, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — заявили в пресс-службе.

В минувшую пятницу, 15 августа пресс-служба Минобороны и Центр общественных связей ФСБ отчитались о проведении операции по уничтожению украинских заводов, занимавшихся разработкой и производством баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан».

В ФСБ уточнили, что в ходе работы узнали координаты предприятий, которые передали военным для нанесения ударов. В Минобороны добавили, что планомерное уничтожение заводов произошло в июле, и в зону поражения попали предприятия в Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.

Комплексы «Сапсан» предназначены для запуска ракет на расстояние до 700 километров. По данным ФСБ, в зону поражения попадали южные и центральные области России, включая Москву, а также почти вся территория Белоруссии.