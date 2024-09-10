«Приближают победу». Белоусов поздравил бойцов, освободивших два населенных пункта в ДНР

Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Новогродовки и Мемрика в ДНР

Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским бойцам, освобождавшим населенные пункты Новогродовка и Мемрик в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Белоусов поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 1435-го мотострелкового полка (штурмового), освободивших Новогродовку, а также 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка, очистившего от врага населенный пункт Мемрик.

Белоусов поблагодарил военных за верность Отечеству и присяге, отметив их честь, доблесть и мужество. По его словам, бойцы ВС РФ решают все поставленные задачи, «приближая нашу победу».

«Уверен, что вы продолжите с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность», — сказал он.

Новогродовка перешла под контроль армии России 8 сентября, а Мемрик — 9 сентября.

Ранее подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Калиново в ДНР.