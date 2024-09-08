Новогродовка перешла под контроль ВС России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Минобороны.

Город, который находится в Покровском районе, перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».

Накануне ВС России освободили село Калиново. Боевую задачу также выполнили подразделения «Центра». До этого Минобороны сообщило об освобождении Журавлевки, Первомайского, Нетайловки и Пречистовки.

Российские бойцы уверенно продвигаются в зоне спецоперации. Скорая утрата Красноармейска (Покровска) больно ударит по украинским боевикам, сообщил издание The Spectator. Авторы материала назвали этот населенный пункт стратегически важным для Украины.