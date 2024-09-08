Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новогродовка в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Минобороны.
Город, который находится в Покровском районе, перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».
Накануне ВС России освободили село Калиново. Боевую задачу также выполнили подразделения «Центра». До этого Минобороны сообщило об освобождении Журавлевки, Первомайского, Нетайловки и Пречистовки.
Российские бойцы уверенно продвигаются в зоне спецоперации. Скорая утрата Красноармейска (Покровска) больно ударит по украинским боевикам, сообщил издание The Spectator. Авторы материала назвали этот населенный пункт стратегически важным для Украины.
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