Российские военные освободили Калиново в ДНР

«Населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“, — сообщили в ведомстве.

Бойцы группировки войск «Юг» также продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли ему огневое поражение, за сутки ВСУ лишились в зоне ответственности этих подразделений до 810 человек живой силы.

Днем ранее Минобороны РФ рапортовало об освобождении Журавлевки в ДНР, которая находится между Новогродовкой и Гродовкой к северо-востоку от Селидова. Перед этим ВС России взяли под контроль Первомайское, Новгородское, Нетайловку и Пречистовку, военных поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.