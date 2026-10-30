Парту героя участнику СВО Владимиру Градову открыли в школе в Серпухове

Монумент установили в школе № 5 в память о выпускнике этого учебного заведения и участнике боевых действий. Он погиб 1 декабря 2024 года при выполнении задания, ему было 33 года.

Владимир родился и вырос в Серпухове. В школьные годы активно занимался спортом и возглавлял волейбольную команду — под его руководством ребята стали победителями городской спартакиады в 2009–2010 годах. После службы в армии мужчина работал менеджером, а 23 сентября 2022 года был мобилизован.

Сержант Владимир Градов служил в Отдельной противотанковой Таманской дивизии под позывным «Большой». Принимал участие в боевых действиях в Харьковской области, в районе Изюма. Прошел путь от заряжающего снайперской пушки «Рапира» до командира орудия.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что это 37-я парта героя в округе.

«Такие памятные места напоминают, что за каждой историей стоят реальные судьбы. Имена наших земляков остаются в летописи школы и в нашей памяти навсегда», — отметил он.

Матери героя Ирине Владимировне, его супруге и дочке выразили глубокие соболезнования.