При атаке на Севастополь пострадали 27 детей. Пятеро — в тяжелом состоянии

Львова-Белова: при обстреле Севастополя, предварительно, пострадали 27 детей

Фото: РИА «Новости»

В результате обстрела Севастополя американскими ракетами, предварительно, пострадали 27 детей. Такие данные привела в Telegram-канале уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Предварительно, среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии — за их жизнь борются врачи. Молимся», — написала она.

По данным губернатора Севастополя, в результате обстрела города погибли три человека, двое из них — дети. Пострадали около 100 человек. Их состояние уточняется.

По факту случившегося возбудили дело о теракте. На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты.

В Минздраве Севастополя заявили, что ранения и травмы различной степени тяжести при обстреле получили 124 человека, в том числе 27 детей.

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