Число погибших при ударе ВСУ по Севастополю выросло до трех

Развожаев заявил о 2 погибших детях и взрослом при ударе ВСУ по Севастополю

Погибших при ударе украинских боевиков по Севастополю стало трое. От полученных ранений скончались два ребенка и один взрослый. Новые данные привел губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

Он добавил, что количество раненых выросло почти до 100 человек. В городе мобилизовали всю систему здравоохранения. Врачи и медсестры прибыли на рабочие места для оказания помощи пострадавшим.

Развожаев подчеркнул, что украинские боевики использовали для ударов по Севастополю баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

«В светлый праздник Троицы у нас большое горе. Враг нанес удар исподтишка, в то время когда мирные жители кто возвращался со службы, кто уже поехал с детьми на море», — заявил губернатор.

Он добавил, что семьи погибших получат необходимую помощь. Все пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления.

В пресс-службе Минобороны заявили, что украинские боевики использовали для удара по Севастополю полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью.

В ведомстве подчеркнули, что четыре снаряда сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Но одна ракета отклонилась от полета и взорвалась над городом. От падения осколков кассетных боеприпасов пострадали мирные жители.