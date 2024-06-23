Жительница Севастополя: во время обстрела суббоеприпасы посыпались как град

Одна из очевидцев атаки ВСУ на Севастополь в беседе с 360.ru призналась, что до сих пор не может прийти в себя от случившегося. При обстреле 23 июня американскими ракетами погибли три человека, свыше 100 человек пострадали.

«Куча раненых, крики и безумный страх. До сих пор отходим от этого всего», — коротко поделилась она.

Еще одна очевидица рассказала, что в момент обстрела находилась на пляже. Ни она, ни ее близкие, к счастью, не пострадали.

«Сами живы, на момент первого взрыва собирали вещи и собирать уходить с пляжа. Разлет осколков был очень большой. Машину здорово посекло, хотя она стояла наверху на парковке в парке, почти у заправки», — пояснила собеседница 360.ru.

Отдельно она отметила, что ее очень удивило, что после случившегося люди не сразу начали покидать побережье.

«Побежали только после очередного взрыва, когда посыпались суббоеприпасы как град», — заключила женщина.

По данным Минобороны, силы ПВО сбили четыре американские ракеты ATACMS.

«Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — пояснили в ведомстве.

Глава города Михаил Развожаев заявил о трех погибших, двое из них — несовершеннолетние. По факту обстрела возбудили дело о теракте.