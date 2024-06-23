Дело о теракте возбудили после обстрела Севастополя ракетами ATACMS

Уголовное дело о теракте возбудили после обстрела Севастополя американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ („Террористический акт“) по факту атаки ВСУ на город Севастополь», — подчеркнули в ведомстве.

В результате обстрела погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. В СК устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к теракту.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

По последним данным, в результате обстрела погибли три человека — один взрослый и двое детей. Число раненых, по информации губернатора города Михаила Развожаева, возросло почти до 100.