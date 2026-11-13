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    При атаке БПЛА в Самарской области погибли четыре человека

    Федорищев: четыре человека погибли при атаке БПЛА в Самарской области

    Фото: РИА «Новости»

    Четыре человека погибли во время атаки БПЛА на промышленное предприятие в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

    По словам Федорищева, есть и пострадавшие.

    «Это невосполнимая утрата. Приношу искренние слова соболезнования родным. Семьям будет оказана вся возможная поддержка», — подчеркнул губернатор.

    На месте происшествия работаю экстренные службы. Власти развернули оперативный штаб.

    Ранее стало известно, что из-за обломков БПЛА в Ростове-на-Дону и в Аксайском районе возникли пожары. Также огонь разгорелся после атаки беспилотников ВСУ на предприятии в Волгограде. По информации губернатора Андрея Бочарова, пострадавших нет, повреждений жилых объектов не зафиксировано.

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