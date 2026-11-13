Из-за обломков БПЛА в Ростове-на-Дону и в Аксайском районе возникли пожары

В результате падения обломков украинских БПЛА в Ростове-на-Дону и в Аксайском районе возникли возгорания. Подробности об атаке ВСУ на Ростовскую область сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажке, жителей дома эвакуировали. Из-за падения обломков загорелись три припаркованные машины.

«В Советском районе Ростова-на-Дону повреждено производственное помещение. Возникло возгорание на площади 20 квадратных метров. <…> В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1500 квадратных метров», — сообщил Слюсарь.

В Азовском районе обломки повредили крыши, двери и стекла в частных домах, в одном из них повреждена газовая труба. Губернатор отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет, но данные уточняются. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

В Волгоградской области системы ПВО Минобороны России отражают массированную атаку украинских БПЛА. В результате падения обломков зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда.