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    Из-за обломков БПЛА в Ростове-на-Дону и в Аксайском районе возникли пожары

    Фото: РИА «Новости»

    В результате падения обломков украинских БПЛА в Ростове-на-Дону и в Аксайском районе возникли возгорания. Подробности об атаке ВСУ на Ростовскую область сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

    В Октябрьском районе повреждены окна в пятиэтажке, жителей дома эвакуировали. Из-за падения обломков загорелись три припаркованные машины.

    «В Советском районе Ростова-на-Дону повреждено производственное помещение. Возникло возгорание на площади 20 квадратных метров. <…> В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1500 квадратных метров», — сообщил Слюсарь.

    В Азовском районе обломки повредили крыши, двери и стекла в частных домах, в одном из них повреждена газовая труба. Губернатор отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет, но данные уточняются. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

    В Волгоградской области системы ПВО Минобороны России отражают массированную атаку украинских БПЛА. В результате падения обломков зафиксированы локальные возгорания на предприятии в южной промышленной зоне Волгограда.

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