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    Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти

    Фото: РИА «Новости»

    Еще один мужчина был ранен утром в воскресенье в селе Троицкое Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

    По его словам, причиной ранения стали обломки беспилотника ВСУ, упавшие на территорию производственного цеха.

    «Пострадавший госпитализирован в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил чиновник.

    Он добавил, что приостановлено движение поездов на железной дороге и автомобильного транспорта на участке Р-280.

    Ранее Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции в Таганроге и четверых пострадавших. Мирные жители получили ранения из-за падения фрагментов БПЛА на их автомобили на трассе и заправке.

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