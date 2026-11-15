Число пострадавших при атаке ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти

Еще один мужчина был ранен утром в воскресенье в селе Троицкое Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

По его словам, причиной ранения стали обломки беспилотника ВСУ, упавшие на территорию производственного цеха.

«Пострадавший госпитализирован в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — отметил чиновник.

Он добавил, что приостановлено движение поездов на железной дороге и автомобильного транспорта на участке Р-280.

Ранее Слюсарь сообщил о гибели главного инженера электроподстанции в Таганроге и четверых пострадавших. Мирные жители получили ранения из-за падения фрагментов БПЛА на их автомобили на трассе и заправке.