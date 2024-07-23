Пожар в порту «Кавказ» потушили

Пожар в порту «Кавказ» после атаки украинских беспилотников ликвидировали

Фото: РИА «Новости»

Пожар в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, вспыхнувший утром после атаки украинских беспилотников, удалось ликвидировать. Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке есть пострадавшие и один погибший. Он заверил, что всем оказывают необходимую помощь.

Источник в оперативных службах уточнял, что все пятеро пострадавших и погибший — граждане России.

Утром Минобороны сообщало, что дежурные средства ПВО нейтрализовали за сутки 25 украинских беспилотников. Из них 21 удалось уничтожить над Крымом и акваторией Черного моря.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти пострадавшего в воскресенье при атаке украинского дрона на село Маломихайловка.

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