ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников за ночь над территорией России

Минобороны: системы ПВО сбили над территорией России 25 дронов ВСУ за ночь

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 25 беспилотников над российскими территориями за минувшую ночь. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ночью боевики ВСУ пытались ударить по России беспилотниками самолетного типа. Средства ПВО отразили атаки.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской и два над Белгородской областями», — указали в оборонном ведомстве.

Еще 21 беспилотник ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и акваторией Черного моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке БПЛА по региону. По его словам, в селе Щетиновка украинский беспилотник налетел на движущийся автомобиль. В результате удара пострадали три человека. Они получили осколочные ранения и баротравмы. От госпитализации пострадавшие отказались, решив лечиться амбулаторно.

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