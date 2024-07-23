ВСУ атаковали паромное судно на Кубани, погиб человек
Губернатор Кондратьев: дроны ВСУ атаковали судно в порту «Кавказ», погиб человек
Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Один человек погиб, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
На место ЧП прибыли экстренные службы. Из-за удара украинских боевиков вспыхнул пожар, угрозы распространения огня нет.
«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — написал губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким жертвы и раненых. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Житель Белгородской области погиб после воскресной атаки ВСУ на Маломихайловку. Он получил большое количество ожогов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.