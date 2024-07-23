ВСУ атаковали паромное судно на Кубани, погиб человек

Губернатор Кондратьев: дроны ВСУ атаковали судно в порту «Кавказ», погиб человек

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. Один человек погиб, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

На место ЧП прибыли экстренные службы. Из-за удара украинских боевиков вспыхнул пожар, угрозы распространения огня нет.

«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — написал губернатор.

Он выразил соболезнования родным и близким жертвы и раненых. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Житель Белгородской области погиб после воскресной атаки ВСУ на Маломихайловку. Он получил большое количество ожогов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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