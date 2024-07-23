«Большое количество ожогов». Умер один из пострадавших при атаке БПЛА под Белгородом

Гладков: один из пострадавших при атаке дрона ВСУ в Маломихайловке скончался

Фото: РИА «Новости»

Скончался один из пострадавших во время воскресной атаки дрона ВСУ в Маломихайловке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Человек, который получил ранение в Маломихайловке, скончался от полученных ран. Большое количество ожогов получил во время атаки со стороны беспилотника», — сказал глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. 

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. В минувшие выходные ВСУ атаковали беспилотником двигавшийся по дороге легковой автомобиль на трассе Шебекино — Волоконовка. Водитель получил серьезные травмы.

Накануне утром украинский беспилотник атаковал трактор, который в этот момент работал в поле в селе Устинка Белгородского района. Водитель сельхозтехники погиб.

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