«Большое количество ожогов». Умер один из пострадавших при атаке БПЛА под Белгородом

Гладков: один из пострадавших при атаке дрона ВСУ в Маломихайловке скончался

Скончался один из пострадавших во время воскресной атаки дрона ВСУ в Маломихайловке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Человек, который получил ранение в Маломихайловке, скончался от полученных ран. Большое количество ожогов получил во время атаки со стороны беспилотника», — сказал глава региона.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. В минувшие выходные ВСУ атаковали беспилотником двигавшийся по дороге легковой автомобиль на трассе Шебекино — Волоконовка. Водитель получил серьезные травмы.

Накануне утром украинский беспилотник атаковал трактор, который в этот момент работал в поле в селе Устинка Белгородского района. Водитель сельхозтехники погиб.