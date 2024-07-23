Пять человек пострадали при атаке БПЛА в кубанском порту «Кавказ»

ТАСС: в порту «Кавказ» при атаке БПЛА на паром пострадали 5 человек и погиб один

Фото: РИА «Новости»

Пять человек пострадали при атаке украинских беспилотников на паромное судно в порту «Кавказ». Один человек погиб, сообщил ТАСС представитель оперативных служб Краснодарского края.

«Согласно данным медицины катастроф, пятеро — 300-х и один — 200-й», — сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что среди пострадавших нет иностранцев. Все раненые и погибший имеют гражданство России.

Атака БПЛА произошла утром 23 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после удара по парому в порту «Кавказ» началось локальное возгорание без угрозы распространения огня. По его информации, несколько сотрудников порта и членов экипажа получили травмы, а один человек погиб.

В Белгородской области на третий день после атаки БПЛА по Маломихайловке скончался один из пострадавших. Он получил серьезные ожоги.

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