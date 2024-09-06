Журавка перешла под контроль российских войск

Российские военные освободили населенный пункт Журавка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Журавка впервые появилась в сводке населенных пунктов, освобожденных российской армией за неделю. Она находится к северо-востоку от Селидова между Гродовкой и Новогродовкой.

Накануне министр обороны Андрей Белоусов отправил военным поздравления в честь освобождения Пречистовки, Нетайловки, Новгородского и Первомайского.

Британский аналитик Александр Меркурис не исключил, что Украина в течение ближайших двух недель лишится пяти городов в ДНР: Красноармейска (Покровска), Селидова, Украинска, Курахова и Часова Яра.