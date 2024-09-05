Белоусов поздравил освободивших 4 населенных пункта в ДНР бойцов ВС России

Бойцы ВС России верны воинскому долгу и присяге и с честью продолжат выполнять поставленные им задачи. Уверенность в этом выразил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении военнослужащих, освободивших Пречистовку, Нетайловку, Новгородское и Первомайское на территории Донецкой Народной Республики.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты. Благодаря этим бойцам под контроль российских войск перешла Пречистовка .

«Министр обороны направил поздравления личному составу 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады по случаю освобождения от врага населенных пунктов Первомайское, Нетайлово и Новгородское», — указали в телеграммах, отрывки из которых опубликовало министерство.

Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Красноармейском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и отступил.

В Минобороны почеркнули, что при освобождении Карловки военные показали пример стойкости и упорства в боях с врагом. А в боях за Камышеваху, Красногоровку и Уманское проявили мужество и самоотверженность.

Белоусов поблагодарил бойцов ВС России за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они будут и впредь надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.